Путин заявил, что РФ построит уникальный флот

Верховный главнокомандующий Владимир Путин отметил, что российский Военно-морской флот способен достойно противостоять любому агрессору, а также уверенно защищает страну и ее национальные интересы. Он выступил на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля.

«Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу», — продолжил президент.

Сейчас же страна не только продолжит «держать эту высоту», но и намерена подниматься выше. Федерация построит флот с уникальными возможностями, который будет рассчитан на длительную историческую перспективу.

«Флот сильной, суверенной державы», — подчеркнул он.

К тому же, ВМФ РФ стал одним из первых обладателей новейшей техники. Он также разрабатывает перспективные инженерные решения.

Ранее Путин принял Главный военно-морской парад в Петербурге. По Неве в воскресенье проплывут 43 корабля и подводных лодки, в частности новейшие образцы. После водной части парада в воздух над Сенатской площадью поднимутся свыше 40 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и четырех флотов. На Дворцовую площадь выйдут военнослужащие в парадной форме.