Чемодан с телом девушки найден в московской квартире

Тело девушки найдено в чемодане на съемной квартире в Москве. Возбуждено уголовное дело. Об этом 28 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Иванова рассказала, что в субботу тело девушки с колото-резанными ранами было обнаружено в квартире жилого дома на улице Пырьева.

«При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки», — заявила представитель СК.

По словам арендодателя, родственники убитой не могли с ней связаться и обратились с просьбой проверить квартиру.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, выясняются все обстоятельства дела. Также разыскивается лицо, причастное к преступлению, проинформировала Иванова.