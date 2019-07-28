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11:36   28 Июля 2019
Россия

Чемодан с телом девушки найден в московской квартире

Чемодан с телом девушки найден в московской квартире

Тело девушки найдено в чемодане на съемной квартире в Москве. Возбуждено уголовное дело. Об этом 28 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Иванова рассказала, что в субботу тело девушки с колото-резанными ранами было обнаружено в квартире жилого дома на улице Пырьева. 

«При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки», — заявила представитель СК. 

По словам арендодателя, родственники убитой не могли с ней связаться и обратились с просьбой проверить квартиру. 

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, выясняются все обстоятельства дела. Также разыскивается лицо, причастное к преступлению, проинформировала Иванова. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #чп #общество

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