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11:12   28 Июля 2019
Россия

Путин принимает Главный военно-морской парад

Путин принимает Главный военно-морской парад

Верховый главнокомандующий Владимир Путин в Санкт-Петербурге принимает Главный парад в честь Дня Военно-морского флота.

В воскресенье, 28 июля, российский флот отмечает 323-ю годовщину со дня создания. Ранее президент, в сопровождении министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, обошел на катере «Раптор» парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

По Неве сегодня проплывут 43 корабля и подводных лодки, в частности новейшие образцы. После водной части парада в воздух поднимутся свыше 40 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов. Они пролетят над Сенатской площадью. На Дворцовую площадь выйдут военнослужащие в парадной форме.

Напомним, что в Кронштадте День ВМФ стартовал в 8.00 с молебна в Морском соборе во имя покровителя всех моряков Святителя Николая Чудотворца. В Санкт-Петербурге торжественная церемония открытия на борту крейсера «Аврора» началась в 9.30.

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Автор: Анна Манц
#путин #петербург #парад #день вмф

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