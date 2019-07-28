Уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами сократился с 34 до 13 раз. Об этом 28 июля пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование, проведенное Российским экономическим университетом имени Плеханова.

По данным газеты, исследование охватило период с 2000 года по 2019 год. Однако разрыв в доходах все еще остается достаточно большим, отметила заведующая лабораторией количественных методов вуза Елена Егорова.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше»,— передает издание слова Егоровой.

Увеличение промышленного производства поспособствует сокращению разрыва в зарплатах, считают эксперты. Речь идет о перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии. Другой названный благоприятный фактор — минимальный уровень безработицы в стране, а также снижение количества специалистов с зарплатой ниже прожиточного минимума.