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11:13   28 Июля 2019
Россия

Уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами сократился в 13 раз

Уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами сократился в 13 раз

 

Уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами сократился с 34 до 13 раз. Об этом 28 июля пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование, проведенное Российским экономическим университетом имени Плеханова. 

По данным газеты, исследование охватило период с 2000 года по 2019 год. Однако разрыв в доходах все еще остается достаточно большим, отметила заведующая лабораторией количественных методов вуза Елена Егорова. 

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше»,— передает издание слова Егоровой. 

Увеличение промышленного производства поспособствует сокращению разрыва в зарплатах, считают эксперты. Речь идет о перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии. Другой названный благоприятный фактор — минимальный уровень безработицы в стране, а также снижение количества специалистов с зарплатой ниже прожиточного минимума. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #разрыв #политика #общество #бедность #богатые люди

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