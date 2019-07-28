Выпившая Соболь побила пятилетнюю дочь после незаконного митинга в Москве

Бывший кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь решила выплеснуть злость и снять нервное напряжение после ряда провалов посредством собственной пятилетней дочери. Из квартиры юриста так называемого ФБК были слышны крики, детский плачь и звуки ударов.

Последние несколько недель оказались для Соболь слишком напряженными. Юриста повторно не допустили на выборы в Московскую городскую думу, несколько незаконных митингов под ее руководством провалились, провокации в столичной избирательной комиссии привели к задержанию. Не стоит забывать и о «голодовке» экс-кандидатки.

Последней каплей, по всей видимости, стал еще один несанкционированный митинг 27 июля на Тверской. Тогда правоохранители вновь «оформили» Соболь.

Приближенный к семье юриста источник рассказал, что до возвращения домой экс-кандидатка решила выпить. В квартире она сорвалась на собственную дочь. Соседи несколько часов слушали крики, плачь ребенка и звуки ударов.

«Скандал вышел особенно громким… В целом, нервозность понятна — в нее вложили большие деньги, сделали ставку и рассчитывали на успех. Однако кампания в МГД проиграна и теперь Соболь предстоит платить по счетам. Дочка просто попала под горячую руку», — приводит его слова Nation News.

Стоит отметить, что это не единственный случай, когда мать вымещает злобу из-за собственной неудачливости на маленького ребенка. Соседка Соболь ранее рассказывала, что постоянно слышит крики с употреблением нецензурных выражений, грохот и детский плачь.

Более того, нерадивую мать, в отношении которой также проходит проверка по уголовному делу, подозревают в избиении ребенка. Ей могут вменить статью «Истязание» или «Не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Кроме этого, девочку могут поставить на учет в ПНД как ребенка из неблагополучной семьи, ведь юрист неоднократно нарушала закон. В таком случае полиция сможет навещать семью в любое время, чтобы проверить условия жизни и соблюдение прав несовершеннолетнего.