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10:49   28 Июля 2019
Россия

Командующий ВМС Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Командующий ВМС Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади прибыл в Санкт-Петербург 27 июля вечером. В ходе трехдневного визита он планирует обсудить с российскими коллегами военно-морское сотрудничество. Об этом 28 июля пишет агентство IRNA. 

Ханзади рассказал, что в Санкт-Петербург его пригласили российские коллеги. Он подчеркнул, что с российской стороной должно быть подписано военно-морское соглашение. 

Контр-адмирал заявил, что если Иран и Россия будут сотрудничать и взаимодействовать, это станет большим достижением для безопасности на море. 

«Достижения этой поездки будут иметь ценное значение в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — передает агентство слова Ханзади. 

Командующий иранскими ВМС 28 июля будет присутствовать на церемонии празднования Дня ВМФ. 

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ выпадет в этом году на 28 июля и состоится в Кронштадте и Петербурге. Участвовать в мероприятиях будет президент России Владимир Путин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #иран #политика #общество #день вмф

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