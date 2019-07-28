Командующий ВМС Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади прибыл в Санкт-Петербург 27 июля вечером. В ходе трехдневного визита он планирует обсудить с российскими коллегами военно-морское сотрудничество. Об этом 28 июля пишет агентство IRNA.

Ханзади рассказал, что в Санкт-Петербург его пригласили российские коллеги. Он подчеркнул, что с российской стороной должно быть подписано военно-морское соглашение.

Контр-адмирал заявил, что если Иран и Россия будут сотрудничать и взаимодействовать, это станет большим достижением для безопасности на море.

«Достижения этой поездки будут иметь ценное значение в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — передает агентство слова Ханзади.

Командующий иранскими ВМС 28 июля будет присутствовать на церемонии празднования Дня ВМФ.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ выпадет в этом году на 28 июля и состоится в Кронштадте и Петербурге. Участвовать в мероприятиях будет президент России Владимир Путин.