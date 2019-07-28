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Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

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10:09   28 Июля 2019
Россия

Путин, Шойгу и главком ВМФ на катере обошли парадную линию на Кронштадтском рейде

Путин, Шойгу и главком ВМФ на катере обошли парадную линию на Кронштадтском рейде

Верховный главнокомандующий Владимир Путин, глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу и главком Военно-морского флота Николай Евменов на катере «Раптор» обошли линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, чтобы поприветствовать и поздравить экипажи с Днем ВМФ.

Президент также примет Главный парад в акватории Невы, который возьмет начало у Благовещенского моста, затем перенесется на Кронштадтский рейд, в воздух на Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь. В нем поучаствуют четыре флота и Каспийская флотилия.

Путин, Шойгу и главком ВМФ на катере обошли парадную линию на Кронштадтском рейде

Напомним, что в Кронштадте День ВМФ стартовал в 8.00 с молебна в Морском соборе во имя покровителя всех моряков Святителя Николая Чудотворца. В Санкт-Петербурге торжественная церемония открытия на борту крейсера «Аврора» началась в 9.30.

В событии задействованы свыше четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных судна и подводных лодок, а также 41 летальный аппарат.

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Автор: Анна Манц
#путин #петербург #вмф #шойгу

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