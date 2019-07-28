Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь

Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России. Об этом 28 июля сообщает РИА Новости.

По данным агентства, премьер-министр наблюдает за военно-морским парадом с трибуны, откуда открывается вид на Севастопольскую бухту.

День ВМФ начался с благодарственного молебна в храме Архистратига Михаила. После в Севастопольской бухте были подняты флаги — государственный и военно морской, а затем начался парад кораблей.

Жители и гости города увидят в рамках торжеств театрализованное представление, повествующее о создании и боевом пути Черноморского флота с участием фрегата «Херсонес» и яхты Екатерины II «Бриз». Кроме этого, подготовлен военно-спортивный праздник с показательными выступлениями, на котором будут продемонстрированы возможности флота.

В 2018 году Медведев также приезжал в Севастополь на День ВМФ.