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Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь

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Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

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10:03   28 Июля 2019
Россия

Видео с Дня ВМФ во Владивостоке опубликовали в сети

Видео с Дня ВМФ во Владивостоке опубликовали в сети

Праздник в честь Дня Военно-морского флота России состоялся во Владивостоке. Здесь прошел динамический показ кораблей, торжества и военно-спортивные мероприятия.

В Амурском заливе проплыли флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», эсминец «Быстрый» и прочие. В частности, были и иностранные суда — филиппинский «Куанг Чунг» и вьетнамский «Давао-дель-Сур». Руководство парадом взял на себя контр-адмирал Владимир Якушев.

Одними из самых зрелищных событий стали высадка на воду БТР-82А, которая прошла с двух больших десантных кораблей «Пересвет» и «Адмирал Невельской», а также защита блок поста. Всего в празднестве задействовали порядка 40 боевых суден, катеров и подлодок, а также свыше 20 единиц военной техники береговой армии.

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Автор: Анна Манц
#владивосток #день вмф

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