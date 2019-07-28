Видео с Дня ВМФ во Владивостоке опубликовали в сети

Праздник в честь Дня Военно-морского флота России состоялся во Владивостоке. Здесь прошел динамический показ кораблей, торжества и военно-спортивные мероприятия.

В Амурском заливе проплыли флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», эсминец «Быстрый» и прочие. В частности, были и иностранные суда — филиппинский «Куанг Чунг» и вьетнамский «Давао-дель-Сур». Руководство парадом взял на себя контр-адмирал Владимир Якушев.

Одними из самых зрелищных событий стали высадка на воду БТР-82А, которая прошла с двух больших десантных кораблей «Пересвет» и «Адмирал Невельской», а также защита блок поста. Всего в празднестве задействовали порядка 40 боевых суден, катеров и подлодок, а также свыше 20 единиц военной техники береговой армии.