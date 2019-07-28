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Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

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9:46   28 Июля 2019
Россия

Церемония открытия Дня ВМФ стартовала на «Авроре»

Церемония открытия Дня ВМФ стартовала на «Авроре»

День Военно-морского флота России стартовал в Санкт-Петербурге 28 июля. Церемония открытия проходит на крейсере «Аврора» в акватории Невы. Праздничные мероприятия взяли начало в Кронштадте в 8.00 с молебна в Морском соборе во имя покровителя всех моряков Святителя Николая Чудотворца.

В событии участвуют свыше четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных судна и подводных лодок, а также 41 летальный аппарат. Главный парад начнется у петербургского Благовещенского моста, а во главе строя будет стоять первый в России линейный корабль «Полтава», который воссоздали на исторической верфи. Далее празднество перенесется на Кронштадтский рейд, в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворовую площадь.

Главный парад примет верховный главнокомандующий Владимир Путин, как сообщали в пресс-службе Кремля. Праздничные парады также проходят в Астрахани, Архангельске, Балтийске, Владивостоке, Новороссийске, Петропавловске-Камчатском и Севастополе.

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Автор: Анна Манц
#петербург #аврора #день вмф #кронштадт

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