Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

 Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

 «Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий
Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

 Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

 «Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий
9:28   28 Июля 2019
Весь мир

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

Американский сенатор Рэнд Пол призвал коллег противостоять принятию законопроекта, который вводит ограничительные меры в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2», сообщил The Daily Beast.

Новостной портал располагает письмом Пола, которое изначально не должно было попасть в массы. В нем республиканец, который имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, обратил внимание, что документ не имеет четких пояснений, в отношении кого вводятся санкции.

«Это означает, что в конечном счете мы будем голосовать вслепую без четкого представления, против кого будут введены санкции», — написал он.

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

В четверг, 25 июля, сенатор отложил рассмотрение проекта закона в сенатском комитете по иностранным делам. Инициатива предполагает экономическую блокировку физических и юридических лиц, которые продают или сдают в аренду суда для строительства газопровода, то есть под него попадает ряд стран, в том числе и союзники Штатов.

«Это просто странно и необоснованно — создавать ненужную напряженность, начиная экономическую войну против Швейцарии, страны, которая сохраняла нейтралитет во всех современных конфликтах… Прежде, чем голосовать по этому законопроекту, комитету следует подумать, является ли введение санкций против союзников по НАТО и нейтральных стран эффективной стратегией противостояния России», — заметил автор письма.

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» должен реализоваться в виде строительства двух газопроводов от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопроводов составит 55 миллиардов кубометров в год, длина труб оценивается в 1200 километров. Запуск ниток должен состояться уже в конце года. Поток расположится в территориальных или экономических зонах стран, которые находятся у берегов Балтийского моря.

Существуют также и противники проекта. Латвия, Литва и Польша давали совместное заявление о своей позиции против «Северного потока — 2». Украина не одобряет газопровод из-за опасений потери доходов при транзите российского газа. США информировали, что также собираются осуществлять поставки своего продукта на территорию Европейского Союза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #санкции #сенатор #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...