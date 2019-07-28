Американский сенатор Рэнд Пол призвал коллег противостоять принятию законопроекта, который вводит ограничительные меры в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2», сообщил The Daily Beast.

Новостной портал располагает письмом Пола, которое изначально не должно было попасть в массы. В нем республиканец, который имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, обратил внимание, что документ не имеет четких пояснений, в отношении кого вводятся санкции.

«Это означает, что в конечном счете мы будем голосовать вслепую без четкого представления, против кого будут введены санкции», — написал он.

В четверг, 25 июля, сенатор отложил рассмотрение проекта закона в сенатском комитете по иностранным делам. Инициатива предполагает экономическую блокировку физических и юридических лиц, которые продают или сдают в аренду суда для строительства газопровода, то есть под него попадает ряд стран, в том числе и союзники Штатов.

«Это просто странно и необоснованно — создавать ненужную напряженность, начиная экономическую войну против Швейцарии, страны, которая сохраняла нейтралитет во всех современных конфликтах… Прежде, чем голосовать по этому законопроекту, комитету следует подумать, является ли введение санкций против союзников по НАТО и нейтральных стран эффективной стратегией противостояния России», — заметил автор письма.

«Северный поток — 2» должен реализоваться в виде строительства двух газопроводов от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопроводов составит 55 миллиардов кубометров в год, длина труб оценивается в 1200 километров. Запуск ниток должен состояться уже в конце года. Поток расположится в территориальных или экономических зонах стран, которые находятся у берегов Балтийского моря.

Существуют также и противники проекта. Латвия, Литва и Польша давали совместное заявление о своей позиции против «Северного потока — 2». Украина не одобряет газопровод из-за опасений потери доходов при транзите российского газа. США информировали, что также собираются осуществлять поставки своего продукта на территорию Европейского Союза.