Так называемая оппозиционная тусовка устроила незаконный митинг в субботу, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице. Эти несанкционированное сборище организовали сторонники скандального блогера Алексея Навального, среди которых Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие пособники.

Нарушающий закон митинг возле здания московской мэрии на Тверской улице лично взял под контроль глава ГУ МВД по столице Олег Баранов, который заранее предупреждал организаторов о наказании за митинг в виде штрафа или ареста, а также призывал граждан не вестись на провокации и не посещать акцию.

Несмотря на многочисленные подстрекательства к побоищу со стороны участников митинга, которые включали в себя и метание кусков асфальта из толпы в правоохранителей, распыление перцового газа, разбрасывание взрывпакетов, полицейские продемонстрировали безупречную работу. Им удалось провести точечное и точное задержание всех провокаторов, пытавшихся создать хаос на улицах города.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко прокомментировал Nation News ситуацию, сложившуюся в Москве по вине организаторов и участников противозаконной сходки. Он особенно акцентировал внимание на распылении газа в сторону охраняющих порядок силовиков. По мнению эксперта, этот жесть требует жесткой правовой оценки.