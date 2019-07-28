Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

 Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

 «Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий
Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

 Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

 «Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий
8:59   28 Июля 2019
Россия

Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

Онищенко потребовал жесткой правовой оценки нападениям на полицию в Москве

Так называемая оппозиционная тусовка устроила незаконный митинг в субботу, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице. Эти несанкционированное сборище организовали сторонники скандального блогера Алексея Навального, среди которых Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие пособники.

Нарушающий закон митинг возле здания московской мэрии на Тверской улице лично взял под контроль глава ГУ МВД по столице Олег Баранов, который заранее предупреждал организаторов о наказании за митинг в виде штрафа или ареста, а также призывал граждан не вестись на провокации и не посещать акцию.

Несмотря на многочисленные подстрекательства к побоищу со стороны участников митинга, которые включали в себя и метание кусков асфальта из толпы в правоохранителей, распыление перцового газа, разбрасывание взрывпакетов, полицейские продемонстрировали безупречную работу. Им удалось провести точечное и точное задержание всех провокаторов, пытавшихся создать хаос на улицах города.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко прокомментировал Nation News ситуацию, сложившуюся в Москве по вине организаторов и участников противозаконной сходки. Он особенно акцентировал внимание на распылении газа в сторону охраняющих порядок силовиков. По мнению эксперта, этот жесть требует жесткой правовой оценки.

«Понятно, что нельзя применять средства, влияющие на здоровее полицейских, которые выполняют свою работу, и это можно расценивать как нападение на представителя власти. Полиция же во время митинга была предельно спокойная, она была предупредительная», — заметил парламентарий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#москва #онищенко #митинг #провокации

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...