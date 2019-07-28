Политолог назвал провокаторов на митинге в Москве прозападной агентурой

В центре российской столицы в субботу, 27 июля, так называемая несистемная оппозиция организовала незаконный митинг. Заранее продуманные провокации в Москве должны были привести к массовым беспорядкам, но слаженная и четкая работа правоохранителей по точечным арестам наиболее опасных элементов не позволила этому плану притвориться в жизнь.

И это все не смотря на то, что из толпы в полицейских прилетело большое количество камней и пустых бутылок, а особо отъявленные хулиганы даже использовали против сотрудников правоохранительных органов взрывпакеты и слезоточивый газ.

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил «ПолитРоссии», что оппозиция на незаконном митинге репетировала «российский Майдан». По его словам, в ходе провокационной акции все антироссийские деструктивные структуры, называющие себя «оппозиционными», функционировали как единый организм, тестируя западные технологии по организации государственного переворота.

«Такие структуры, как телеканал «Дождь», вели трансляции, плюс работали группы по выцарапыванию задержанных из ОВД – эдакие мобильные юридические группы, – в информационном поле граждан призывали выходить на митинг, где также была организовано провоцирование массовых беспорядков. Потихонечку пробуют, как это [переворот] делается. В плане сделать то же самое, что было на киевском Майдане», – заметил спикер.

Также Марков заявил, что митингующих в столице было немного. Фактически, считает он, отсутствие у народа к данному мероприятию прекрасно отображает отношение граждан к незаконным митингам.

Эксперт отметил и антироссийские идеи организаторов этой провокации. Он считает, что на несанкционированной акции в центре Москвы присутствовали враги свободы и демократии, не желающие считаться с чужой точкой зрения.

Ранее глава столичного главка МВД РФ Олег Баранов призвал граждан не ходить на незаконный митинг. Организация подобных провокаций, заметили в ведомстве, административно, а порой и уголовно наказуема.