Оппозиция организовала незаконный митинг в Москве для провокаций и мордобоя

Незаконный митинг оппозиционной тусовки со скандалами и провокациями прошел в субботу, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице. Незаконную акцию организовали сторонники одиозного блогера Алексея Навального.

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко в беседе с Nation News сообщил, что организаторам сомнительного сборища вовсе не нужны были выборы, так как им было необходимо организовать лишь провокации и мордобой.

«Организаторы плюют на людей в плане безопасности и вообще им люди не нужны, они просто пользуются своими сторонниками, чтобы устроить скандал», — уверен спикер.

По мнению Макаренко, если бы организаторы заботились о безопасности, они бы не призывали людей на несанкционированную властями акцию. Также эксперт напомнил о видеозаписях с митинга, запечатлевших взрывпакеты, маски, людей в куртках с рюкзаками, явно обученные для участия в столкновениях.

«Я видел кадры, как вскрывают рюкзак одного из протестующих, и там — целый набор для битвы с полицией», — добавил спикер, назвав провокаторов уголовниками.

Также Макаренко объяснил, почему на митинге было совсем мало москвичей, а протестующие, в большом количестве прибыли из регионов. По мнению блогера, это смешная ситуация, которая говорит многое об организаторах акции. Эксперт сомневается, что эти люди наивно приехали в Москву, он уверен, что все это было организованно и заранее оплачено, чтобы собрать толпу и устроить бойню с правоохранителями.