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Провокаторы на незаконном митинге старались ради «красивой картинки» в западных СМИ

Провокаторы на незаконном митинге старались ради «красивой картинки» в западных СМИ
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4:39   28 Июля 2019
Россия

Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Соловьев назвал смешной численность массовки Навального на митинге в Москве

Незаконная акция в субботу, 27 июля прошла в Москве. Ее организовали не прошедшие на выборы в Мосгордуму из-за большого числа фальсификаций кандидаты, среди которых Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Илья Яшин.

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев, слова которого приводит «Слово и Дело». заметил, что москвичей разозлило даже не это, а сам факт проведения несанкционированной акции.

«Горожан разозлили те, кто вышел на несанкционированный митинг, те, кто приехали для этого в Москву, потому что выяснилось, что существенное число из них – вообще приехавшие. Те, которые зачем-то туда заманили детей 14-летних. Даже снимавший это оппозиционный «Дождь» и то как-то застеснялся», — заметил журналист.

Горожане, сообщил он, довольно четко пишут в сети, что они думают о тех людях, из-за которых в центре города теперь не проехать и не пройти. Также Соловьев усомнился в том, что этот митинг является мирным, а участники акции не ожидали массовых задержаний, ведь «активисты» вовсю старались спровоцировать стражей порядка.

«Газ распылили в толпе, попытались списать на полицию – не получилось. Для горожан эти непонятные орущие «мы здесь власть» вызывают только одно чувство – раздражение», — добавил телеведущий.

Он также напомнил о численности собравшихся сторонников команды блогера Алексея Навального. Соловьев подчеркнул, что людей на митинге было мало. Из собравшихся 3,5 тысяч 700 – журналисты.

«У Навального была большая проблема, ему надо было показать не меньше, чем на Сахарова. Притом, что на Сахарова, что бы он ни кричал, он собрал не больше, чем собрала Катя Винокурова на митинг против реновации. Все равно, это числа смешные», — подчеркнул эксперт.

Соловьев считает, что митингующим стоит радоваться, что в РФ полиция действует не как во Франции или Америке, где митинг давно бы уже разогнали и крайне жестко.

Ранее глава ГУ МВД РФ по столице Олег Баранов призвал граждан не приходить на незаконный митинг на Тверской. Организаторам митинга направили предупреждения о незаконности акции, которые они, судя по всему, проигнорировали. Также в ведомстве заметили, что за организацию таких акций могут последовать наказания в виде арестов или штрафов.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг #навальный #соловьев

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