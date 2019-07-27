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Политтехнолог не исключил присутствия на митинге в Москве гастролеров из-за рубежа

Политтехнолог не исключил присутствия на митинге в Москве гастролеров из-за рубежа

 Гудков отправил своих охранников провоцировать беспорядки на Тверской

Гудков отправил своих охранников провоцировать беспорядки на Тверской
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
22:52   27 Июля 2019
Россия

Гудков отправил своих охранников провоцировать беспорядки на Тверской

Гудков отправил своих охранников провоцировать беспорядки на Тверской

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его отец отправили на субботний несанкционированный митинг в Москве сотрудников собственных частых структур — охранников и коллекторов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на близкие к окружению Гудкова источники.

Всего семейство отправило на митинг порядка 500 «титушек». По данным источников, в митингах участвовали сотрудники ЧОПов: «Оскордъ-безопасность», «Гард-Р» и «Застава». Главной целью этих людей была провокация охраняющих порядок силовиков.

Сотрудники структур Гудкова кидали в правоохранителей бутылки и камни, распыляли слезоточивый газ. Также они смогли протащить на митинг взрывпакеты, из-за которых несколько граждан были серьезно травмированы. Росгвардия в настоящее время проводит проверку по факту угрозы безопасности мирному населению.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #гудков #чоп #митинги

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