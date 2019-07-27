Гудков отправил своих охранников провоцировать беспорядки на Тверской

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его отец отправили на субботний несанкционированный митинг в Москве сотрудников собственных частых структур — охранников и коллекторов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на близкие к окружению Гудкова источники.

Всего семейство отправило на митинг порядка 500 «титушек». По данным источников, в митингах участвовали сотрудники ЧОПов: «Оскордъ-безопасность», «Гард-Р» и «Застава». Главной целью этих людей была провокация охраняющих порядок силовиков.

Сотрудники структур Гудкова кидали в правоохранителей бутылки и камни, распыляли слезоточивый газ. Также они смогли протащить на митинг взрывпакеты, из-за которых несколько граждан были серьезно травмированы. Росгвардия в настоящее время проводит проверку по факту угрозы безопасности мирному населению.