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Провокаторы на незаконном митинге старались ради «красивой картинки» в западных СМИ

Провокаторы на незаконном митинге старались ради «красивой картинки» в западных СМИ

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Провокаторы на незаконном митинге старались ради «красивой картинки» в западных СМИ

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3:15   28 Июля 2019
Россия

Провокаторы на незаконном митинге старались ради «красивой картинки» в западных СМИ

Провокаторы на незаконном митинге старались ради «красивой картинки» в западных СМИ

Член Общественной палаты России Павел Данилин призвал наказать участвовавших в митинге в Москве провокаторов, которые испортили жителям столицы летний день. Кроме того, он выразил уверенность в том, что задачей журналистов прозападных изданий во время незаконной акции было нагнетание обстановки, провокации собравшихся и все возможное для получения «нужной» картинки, которую можно было бы показать на Западе. Слова члена ОП приводит iReactor.

При этом, отметил он, в ходе провокаций московская полиция действовала очень профессионально и культурно. Кроме того, Данилин отметил изначальный провокационный характер незаконной акции на Тверской улице в Москве. Он также пояснил, почему среди задержанных на незаконной акции так много иногородних.

«Среди задержанных — москвичей меньше половины. Это говорит о том, что данная акция готовилась как провокация. Людей привозили специально из других городов, они бросались на полицейских, бросались их бить, прорывали оцепления и совершали прочие провокации», — заявил собеседник издания. 

Однако, напомнил член ОП, все эти «активисты» попали на видео, некоторых из них задержали. 

Ранее глава столичного главка полиции Олег Баранов призвал горожан не посещать незаконный митинг на Тверской. Организаторам митинга направили предупреждения о незаконности акции, которые они, судя по всему, проигнорировали.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #митинги #данилин

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