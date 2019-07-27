Политтехнолог не исключил присутствия на митинге в Москве гастролеров из-за рубежа

Генеральный директор консалтинговой группы «Бакстер Групп» и политтехнолог Дмитрий Гусев в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» поделился мнением о прошедшем митинге за допуск «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму. По мнению эксперта, полиция должна была сделать все, чтобы закон был исполнен, а несанкционированный митинг завершился.

«Если говорили уходить, то нужно было слушать. Полиция соблюдала закон — честь им и хвала!», — говорит Гусев.

Исключений быть не должно: вне зависимости от политических убеждений. Полиция на митинге задерживала всех провокаторов. Всего таковых нашлось 1 067 человек. Среди которых не только обладатели столичной регистрации, но и люди из регионов, которые лишены активного избирательного права на выборах в Мосгордуму, кандидатов в которую через митинги пытается зарегистрировать блогер Алексей Навальный и политические союзники.

«В Москве «кандидатам» не хватает сторонников. Поэтому они приводят их из других городов. Может даже из других стран. Нет у них поддержки. Чтобы хоть как-то ее показать пользуются ребятами из других городов России», — разводит руками Гусев.

Собеседник «Политики Сегодня» не сомневается, что Мосгордума, выборы в которую и стали поводом для митинга для блогера Алексея Навального и его соратников, - это не цель, а всего лишь средство, трамплин для думской компании 2020 года.

«У Навального нет вариантов. Чем хуже — тем лучше. Митинги и прочее — лишь риторика, которой пользуется Навальный. Он хочет устроить разруху», — резюмирует Гусев.

Накануне незаконного митинга в Москве глава ГУ МВД РФ по столице Олег Баранов предупреждал, что полиция предпримет все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность граждан и общественный порядок. Он также предупредил о наказании для тех, кто занимается организацией подобных акций.