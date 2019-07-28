Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Федоров назвал провокаторов на Тверской «странными гопниками»

Федоров назвал провокаторов на Тверской «странными гопниками»

 Политтехнолог не исключил присутствия на митинге в Москве гастролеров из-за рубежа

Политтехнолог не исключил присутствия на митинге в Москве гастролеров из-за рубежа
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
Федоров назвал провокаторов на Тверской «странными гопниками»

Федоров назвал провокаторов на Тверской «странными гопниками»

 Политтехнолог не исключил присутствия на митинге в Москве гастролеров из-за рубежа

Политтехнолог не исключил присутствия на митинге в Москве гастролеров из-за рубежа
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
1:50   28 Июля 2019
Россия

Федоров назвал провокаторов на Тверской «странными гопниками»

Федоров назвал провокаторов на Тверской «странными гопниками»

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров намерен проследить лично, чтобы участвующие в митинге в Москве провокаторы получили максимальное наказание, которое положено им по закону за нарушение общественного порядка и ухудшения жизни граждан.

В беседе с «НьюИнформ» он подчеркнул, что сам находился недалеко от центра столицы и наблюдал за происходящим.

«Эти действия оппозиции резко ухудшили ситуацию для туристов. Было много туристов, были какие-то странные гопники, перекрыты улицы, а также ограничения связанные с передвижением пешеходов. Очевидно, что это нарушение общественного порядка и нарушение прав москвичей, гостей города, а также иностранных туристов», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что, согласно законодательству, за такие нарушения предусмотрена где-то административная, а порой и уголовная ответственность.  

Он заметил, что митингующие не только мешали пешим туристам, но и начали перекрывать движение на Тверской для транспорта. Федоров отметил вмешательство «пятой колонны», которая, уверен он, готовит уничтожение России.

«Мы постоянно сталкиваемся с конкуренцией НАТО и в такой форме в том числе», — добавил депутат ГД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг #полиция #федоров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...