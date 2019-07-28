Федоров назвал провокаторов на Тверской «странными гопниками»

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров намерен проследить лично, чтобы участвующие в митинге в Москве провокаторы получили максимальное наказание, которое положено им по закону за нарушение общественного порядка и ухудшения жизни граждан.

В беседе с «НьюИнформ» он подчеркнул, что сам находился недалеко от центра столицы и наблюдал за происходящим.

«Эти действия оппозиции резко ухудшили ситуацию для туристов. Было много туристов, были какие-то странные гопники, перекрыты улицы, а также ограничения связанные с передвижением пешеходов. Очевидно, что это нарушение общественного порядка и нарушение прав москвичей, гостей города, а также иностранных туристов», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что, согласно законодательству, за такие нарушения предусмотрена где-то административная, а порой и уголовная ответственность.

Он заметил, что митингующие не только мешали пешим туристам, но и начали перекрывать движение на Тверской для транспорта. Федоров отметил вмешательство «пятой колонны», которая, уверен он, готовит уничтожение России.