Милонов после митинга в Москве назвал Навального шулером и банкротом

Незаконный митинг у здания мэрии Москвы собрал порядка 3,5 тысячи человек, сообщила в субботу полиция. Однако самих жителей столицы на нем оказалось не больше четверти. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сообщил «ПолитЭксперту», что реальной поддержки представители оппозиционной тусовки, по сути, не имеют.

Парламентарий уверен, что именно по причине слабой поддержки сторонники Алексея Навального решили привлекать людей из регионов за деньги, чтобы собрать массовку. Милонов полагает, что «за право баллотироваться» вышло количество людей, составляющее статистическую погрешность.

«Они вынуждены добивать массовкой. То есть это, по большому счету, продолжение той лжи, которую использует «оппозиция». Они лгали о своей поддержке, ложные подписи представили, а теперь у них ложные сторонники», – считает депутат ГД.

Незаконные акции в Москве парламентарий назвал «дыханием на ладан», ведь отсутствие серьезной поддержки граждан заставляет Навального прибегать к взрывным и радикальным методам в попытках спровоцировать хоть какой-то резонанс. Навального политик назвал шулером и банкротом.