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 «Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской

«Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской
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21:18   27 Июля 2019
Россия

«Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской

«Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской

Экс-начальник Главного управления по вопросам миграции МВД, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова заметила, что на несанкционированном мероприятии на Тверской улице присутствовало мало москвичей.

«Очень много приезжих, потому что уровень жизни в Москве хороший. Москва живет, а остальным городам гораздо тяжелее», — пошутила в разговоре с "Политикой сегодня" Кириллова.

А следом была серьезна. На самом деле, как говорит полковник, если сложно поднять местных жителей, а у Навального это плохо получается, то привозят «массовку» для протестов из других регионов. Так, например, задержанный с утра Росгвардией «скейтбордист», фотографировавший автозаки, оказался приезжим с Сочи.

«Это делается, чтобы создавать массовку и воздействовать на власть количественно», — отмечает Кирилова.

По мнению генерал-майора, власть зачастую излишне вежливо ведет себя с оппозицией. 

«Один из потенциальных кандидатов практически оскорблял членов избирательной комиссии у меня на глазах. Там, где можно было привлекать к административной ответственности, не привлекали. Когда рассматривали жалобы в избиркоме — тоже шли на встречу, — говорит Кириллова. — Не знаю, до какой степени хватит терпения».

Всего незаконный митинг, по данным ГУ МВД по Москве, собрал 3 500 человек. Из них — 700 человек блогеры и пресса. Около 2 000 участников митинга, по оценке главреда RT Маргариты Симоньян не являются жителями столицы. Полиция также отмечает значительное число приезжих среди задержанных, при этом не только из Подмосковья, но и более удаленных регионов России. Иными словами тех, кто лишен активного избирательного права на выборах в Мосгордуму. 

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Автор: Валерия Крутецкая
#москва #россия #общество #протесты #мосгордума

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