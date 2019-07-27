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21:59   27 Июля 2019
Россия

Росгвардия предотвратила давку и массовые побоища на незаконном митинге в Москве

Росгвардия предотвратила давку и массовые побоища на незаконном митинге в Москве

Экс-начальник Главного управления по вопросам миграции МВД, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова в разговоре с «Политикой Сегодня» отметила, что действия полиции на Тверской, где днем 27 июля оппозиция пыталась незаконно митинговать, были правильными, поскольку сам митинг был несанкционированный.

«Полицейские обязаны применять меры к тем, кто намеренно идет и знает, что митинг несанкционированный. Выходить, когда запрещено — нарушение. И любое нарушение ведет к следующему нарушению. Я за порядок!», — говорит Кириллова.

Отношение оппозиции к тем, кто сегодня осуществлял порядок на московских улицах, как минимум, неэтичное: в представителей Росгвардии протестующие кидали бутылки с водой, заливали в лицо перцовым баллончиком или закидывали помидорами. День выдался жарким, — представителям власти приходилось стоять в амуниции.

«К тем людям, которые исполняли сегодня свой долг, даже с точки зрения этики отношение оппозиции неправильное. У кого-то брат, у кого-то муж или сын носит погоны, и ему приходится там стоять.  Их нужно благодарить за то, что не было давки. За то, что они пытались предотвратить массовые побоища, потому что далеко не все вели себя нормально», — предлагает Кириллова.

Москвичи должны поблагодарить Росгвардию за порядок в городе во время провокаций

Провокации, которые прогнозировались, не переросли в нечто большее, благодаря слаженной работе Росгвардии. Столица жила привычной жизнью: люди в выходной день имели возможность спокойно выйти на улицу, прогуляться, поесть мороженое, — как москвичи, так и гости столицы.

«Я благодарна за эту возможность именно силовикам», — отвечает Кириллова.

В преддверии незаконной акции в Москве глава ГУ МВД РФ по городу Олег Баранов предупреждал, что полиция предпримет все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность граждан и общественный порядок. Он также предупредил об угрозе штрафа или ареста для тех, кто занимается организацией незаконных митингов.

 

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Автор: Валерия Крутецкая
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