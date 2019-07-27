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 «Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской

«Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

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 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

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19:52   27 Июля 2019
Россия

Соболь повторно задержали за призывы к беспорядкам на Трубной

Соболь повторно задержали за призывы к беспорядкам на Трубной

Юриста ФБК Любовь Соболь, получившую отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за слишком большого брака в собранных подписях и заграничной недвижимости, задержали за призывы к беспорядкам на Трубной площади в Москве. 

На Трубную Соболь приехала из отделения полиции, где ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию незаконного митинга. Прибыв на площадь, экс-кандидат в Мосгордуму первым делом кинула реплику в сторону стоявших полицейских:

 — Не стыдно ли вам?

Полицейские тактично проигнорировали этот вопрос. Далее соратница Навального несколько раз прокричала слово "Позор!" уже на площади, но и на это не дождалась реакции. Вежливо задержали Соболь стражи порядка только после пламенной, но недолгой речи с популистической трактовкой законодательства о свободе собраний и митингов. 

Всего в итоге кандидатка от штаба блогера Алексея Навального пробыла на площади менее двух минут. 

Примечательно, что комментируя первый за день штраф за нарушения на митингах, Соболь вспомнила о своей дочери в контексте, что "15 суток получить она не может". 

 

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Автор: Антон Долохов
#москва #митинг #соболь

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