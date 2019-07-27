Соболь повторно задержали за призывы к беспорядкам на Трубной

Юриста ФБК Любовь Соболь, получившую отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за слишком большого брака в собранных подписях и заграничной недвижимости, задержали за призывы к беспорядкам на Трубной площади в Москве.

На Трубную Соболь приехала из отделения полиции, где ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию незаконного митинга. Прибыв на площадь, экс-кандидат в Мосгордуму первым делом кинула реплику в сторону стоявших полицейских:

— Не стыдно ли вам?

Полицейские тактично проигнорировали этот вопрос. Далее соратница Навального несколько раз прокричала слово "Позор!" уже на площади, но и на это не дождалась реакции. Вежливо задержали Соболь стражи порядка только после пламенной, но недолгой речи с популистической трактовкой законодательства о свободе собраний и митингов.

Всего в итоге кандидатка от штаба блогера Алексея Навального пробыла на площади менее двух минут.

Примечательно, что комментируя первый за день штраф за нарушения на митингах, Соболь вспомнила о своей дочери в контексте, что "15 суток получить она не может".