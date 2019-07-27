Атаковавших полицию правонарушителей задержали в центре Москвы

Участники незаконного митинга, переместившись с Тверской на Трубную площадь, продолжают устраивать провокации. Как сообщает РИА Новости, митингующие атаковали полицейских урной и бутылками с водой. Поводом для нападения на стражей порядка митингующие выбрали задержания выкрикивавших лозунги провокаторов.

Ранее, днем, на Тверской улице провокаторы атаковали полицейского камнями, опрокидывали ограждения, а также распыляли перцовый баллончик в толпе. Росгвардия позже сообщила о двух пострадавших в своих рядах.

Всего на незаконном митинге в Москве, по последним данным, которые сообщала полиция, было задержано 295 провокаторов, среди них значительное число людей, приехавших в столицу не только из Подмосковья, но и других регионов России - то есть тех, кто на выборах в Мосгордуму лишен права голоса.