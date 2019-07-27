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Яшина задержали на Трубной за призывы к беспорядкам

Яшина задержали на Трубной за призывы к беспорядкам

 «Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской

«Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
20:30   27 Июля 2019
Политика

Атаковавших полицию правонарушителей задержали в центре Москвы

Атаковавших полицию правонарушителей задержали в центре Москвы

Участники незаконного митинга, переместившись с Тверской на Трубную площадь, продолжают устраивать провокации. Как сообщает РИА Новости, митингующие атаковали полицейских урной и бутылками с водой. Поводом для нападения на стражей порядка митингующие выбрали задержания выкрикивавших лозунги провокаторов. 

Ранее, днем, на Тверской улице провокаторы атаковали полицейского камнями, опрокидывали ограждения, а также распыляли перцовый баллончик в толпе. Росгвардия позже сообщила о двух пострадавших в своих рядах. 

Всего на незаконном митинге в Москве, по последним данным, которые сообщала полиция, было задержано 295 провокаторов, среди них значительное число людей, приехавших в столицу не только из Подмосковья, но и других регионов России - то есть тех, кто на выборах в Мосгордуму лишен права голоса. 

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Автор: Антон Долохов
#москва #митинг #трубная улица

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