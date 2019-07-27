Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соболь задержали повторно задержали за призывы к беспорядкам на Трубной

Соболь задержали повторно задержали за призывы к беспорядкам на Трубной

 Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве

Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
Соболь задержали повторно задержали за призывы к беспорядкам на Трубной

Соболь задержали повторно задержали за призывы к беспорядкам на Трубной

 Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве

Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
19:34   27 Июля 2019
Россия

Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве

Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве

Столичные стражи порядка пресекли попытки участников незаконного митинга захватить и парализовать Садовое кольцо в центре Москвы, которое является главной автомагистралью города.

Ранее глава московского МВД России Олег Баранов сообщил, что полиция примет все необходимые меры, чтобы в ходе несогласованной акции обеспечить безопасность граждан, а также будет пресекать незаконные действия провокаторов. Он также напомнил, что за организацию в митингах гражданам грозит штраф или арест.

Отметим, что участники несанкционированной акции, которая началась в столице 27 июля, изо всех сил стараются спровоцировать стражей порядка. Ранее у здания мэрии Москвы участники акции избили сотрудника полиции. Там же митингующие использовали взрывпакеты

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...