Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве

Столичные стражи порядка пресекли попытки участников незаконного митинга захватить и парализовать Садовое кольцо в центре Москвы, которое является главной автомагистралью города.

Ранее глава московского МВД России Олег Баранов сообщил, что полиция примет все необходимые меры, чтобы в ходе несогласованной акции обеспечить безопасность граждан, а также будет пресекать незаконные действия провокаторов. Он также напомнил, что за организацию в митингах гражданам грозит штраф или арест.

Отметим, что участники несанкционированной акции, которая началась в столице 27 июля, изо всех сил стараются спровоцировать стражей порядка. Ранее у здания мэрии Москвы участники акции избили сотрудника полиции. Там же митингующие использовали взрывпакеты.