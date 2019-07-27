Путин встретился с членами семей погибших в Баренцевом море офицеров

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с семьями 13 погибших в Баренцевом море офицеров. Глава государства предложил им обсудить вопросы поддержки и оказания необходимой помощи. На встрече присутствует также глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Прежде всего, я, конечно, хочу еще раз слова соболезнования свои высказать в связи с потерей ваших близких. Не буду здесь вдаваться, чтобы не бередить ваши раны. Все понятно, многое уже сказано», — сказал президент.

Путин сообщил, что Минобороны сделало многое для оказания помощи родственникам погибших офицеров, но он хочет услышать об этом от них самих.

«Что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей - для их будущего. Давайте спокойно, по-семейному поговорим», — обратился членам семей офицеров глава государства.

Напомним: трагедия на глубоководном научно-исследовательском судне произошла вечером 1 июля в Баренцевом море. В одном из отсеков аппарата, где работали моряки-подводники, вспыхнул пожар. Моряки, первым делом эвакуировали гражданского научного сотрудника, находившегося с ними. После чего задраили люк и предприняли попытку потушить огонь и спасти судно. Однако все они погибли, отравившись продуктами горения. В числе погибших семеро капитанов первого ранга и два героя России.

Ранее Шойгу сообщал, что моряки проявили героизм, несмотря на критическую ситуацию. Он подчеркнул, что моряки «ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат».