Сенатор от Крыма призвал не жалеть маргиналов, учиняющих беспорядки в Москве

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков уверен, что силовикам нужно жестко пресекать действия маргиналов, участвующих в незаконном митинге в Москве. Ранее в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел по столице заявили, что в несогласованном мероприятии в центре города приняли участие порядка 3,5 тысяч человек, среди которых 700 представителей прессы и блогеров.

Сенатор от Республики Крым считает, что в провокациях были задействованы жители других городов. Такие данные прямо свидетельствуют о том, что саму акцию заранее запланировали как провокацию. Аналогичная ситуация в свое время наблюдалась на Украине в 2014 году, считает он.

«Вся эта ситуация похожа на украинскую, на те события, которые происходили в соседней стране в 2014 году», — добавил парламентарий, слова которого приводит ФАН.

По мнению председателя Русской общины Крыма, на незаконный митинг, прежде всего, вышли маргиналы, которым не удастся свергнуть власть. При этом собеседник агентства заметил, что выборы в Мосгордуму являются лишь предлогом для беспорядков.

Также сенатор уверен, что подобного рода явления в столице России выгодны, прежде всего, другим странам, желающим подорвать государственный строй страны. Он также напомнил, что деньги в украинский антиконституционный госпереворот в свое время вкладывались немалые. И делали это страны Запада, вмешиваясь в электоральный процесс суверенного государства.

«Мы наблюдаем прямое вмешательство в наши дела. Эти акции финансируют для того, чтобы расшатать, подорвать внутреннюю ситуацию в России, усугубить ее, добиться неких неправильных решений, позволяющих регистрацию этих личностей, которые хотят получить власть», — констатировал сенатор.

Член СФ считает, что полицейские должны действовать жестко, но строго в рамках своих полномочий, во избежание беззакония. Он уверен, что провокаторам не нужно сочувствовать. Именно в проявлении сочувствия к участникам таких акций, напомнил сенатор, заключалась проблема Украины времен майдана.