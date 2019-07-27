Семейный фестиваль на ВДНХ собрал больше 90 тысяч человек

Более 90 тысяч человек, по сообщению пресс-служба выставочного центра, посетили в субботу, 27 июля, Семейный фестиваль на ВДНХ.

«Программа продолжится и в воскресенье, все мероприятия фестиваля бесплатные», — сообщает пресс-служба ВДНХ.

Семейный фестиваль стартовал на ВДНХ накануне 80-летнего юбилея площадки. Продлится мероприятие два дня.

В рамках фестиваля гостям показывают перфомансы, идут танцевальные конкурсы, мастер-классы для детей и родителей, кинопоказы, спортивные игры и беспроигрышная лотерея.