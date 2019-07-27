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 Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве

Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
19:08   27 Июля 2019
Общество

Семейный фестиваль на ВДНХ собрал больше 90 тысяч человек

Семейный фестиваль на ВДНХ собрал больше 90 тысяч человек

Более 90 тысяч человек, по сообщению пресс-служба выставочного центра, посетили в субботу, 27 июля, Семейный фестиваль на ВДНХ. 

«Программа продолжится и в воскресенье, все мероприятия фестиваля бесплатные», — сообщает пресс-служба ВДНХ.

Семейный фестиваль стартовал на ВДНХ накануне 80-летнего юбилея площадки. Продлится мероприятие два дня. 

В рамках фестиваля гостям показывают перфомансы, идут танцевальные конкурсы, мастер-классы для детей и родителей, кинопоказы, спортивные игры и беспроигрышная лотерея.

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Автор: Олег Королев
#москва #вднх

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