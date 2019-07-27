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Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
18:45   27 Июля 2019
Общество

«Бургерфест» в Парке Горького посетили 160 тысяч человек за полдня

«Бургерфест» в Парке Горького посетили 160 тысяч человек за полдня

3 500 тысячи человек, по данным ГУ МВД по Москве, пришли на несанкционированный митинг на Тверскую 27 июля, и 160 тысяч посетили, как сообщается на сайте мэрии Москвы, гастрономический фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького. И это только за полдня.

«По информации на 14:00, гости фестиваля съели уже 20 тысяч бургеров», — сообщает сайт.

«Бургерфест» приурочен к Междунарожному дню бургеров. На фестивале в Парке Горького работают 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках, в которых предлагают бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса. Есть и предложения с экзотическими восточными начинками.  

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Автор: Антон Долохов
#москва #бургеры #парк горького #фаст-фуд

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