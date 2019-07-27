«Бургерфест» в Парке Горького посетили 160 тысяч человек за полдня

3 500 тысячи человек, по данным ГУ МВД по Москве, пришли на несанкционированный митинг на Тверскую 27 июля, и 160 тысяч посетили, как сообщается на сайте мэрии Москвы, гастрономический фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького. И это только за полдня.

«По информации на 14:00, гости фестиваля съели уже 20 тысяч бургеров», — сообщает сайт.

«Бургерфест» приурочен к Междунарожному дню бургеров. На фестивале в Парке Горького работают 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках, в которых предлагают бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса. Есть и предложения с экзотическими восточными начинками.