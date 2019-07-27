Эксперт назвал представителей «несистемной оппозиции» маргиналами и вирусами

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что незаконные митинги, подобные сегодняшнему, опасны провокациями проплаченных персонажей, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Мы это видели и у нас, и в других странах – беспорядки на несанкционированных акциях происходят по одному сценарию. Власти Москвы правильно призывают к соблюдению порядка и решению любых правовых вопросов в рамках закона», — отметил Чепа.

По его словам, силовые структуры действуют в рамках устава по четкой инструкции и приказам руководства. Участники акции должны понимать, что пытаются парализовать движение на улицах и воспрепятствовать порядку. Такие действия наказуемы, полиция должна защищать в таких случаях мирных граждан.

Еще один депутат Виталий Милонов заявил, что подобные мероприятия носят явно провокационный и незаконный характер. По его мысли, оппозиция подменяет честную борьбу и отстаивание прав силовым давлением, угрожая безопасности.

«По сути, оппозиция хочет взять в заложники стабильность и спокойствие в Москве, чтобы их пустили не мытьем, так катаньем на выборы в Мосгордуму. Все москвичи ждут от полиции, что она оградит их фриков и провокаторов», — подчеркнул Милонов.

Руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов, в свою очередь отметил, что происходящее в столице — не митинг, а попытка организации уличных беспорядков в выходной день. Тех, кто называет себя «несистемной оппозицией», эксперт назвал «маргиналами и вирусами».

Напомним, на незаконном митинге на Тверской провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками. До начала незаконного митинга глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что сотрудники правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Чтобы пресекать незаконные действия провокаторов, на Тверскую улицу направили усиленный наряд полиции.