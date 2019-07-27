Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соболь задержали повторно за призывы к беспорядкам на Трубной

Соболь задержали повторно за призывы к беспорядкам на Трубной

 Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве

Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
Соболь задержали повторно за призывы к беспорядкам на Трубной

Соболь задержали повторно за призывы к беспорядкам на Трубной

 Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве

Полиция не дала провокаторам парализовать Садовое кольцо в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
19:11   27 Июля 2019
Россия

Эксперт назвал представителей «несистемной оппозиции» маргиналами и вирусами

Эксперт назвал представителей «несистемной оппозиции» маргиналами и вирусами

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что незаконные митинги, подобные сегодняшнему, опасны провокациями проплаченных персонажей, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Мы это видели и у нас, и в других странах – беспорядки на несанкционированных акциях происходят по одному сценарию. Власти Москвы правильно призывают к соблюдению порядка и решению любых правовых вопросов в рамках закона», — отметил Чепа.

По его словам, силовые структуры действуют в рамках устава по четкой инструкции и приказам руководства. Участники акции должны понимать, что пытаются парализовать движение на улицах и воспрепятствовать порядку. Такие действия наказуемы, полиция должна защищать в таких случаях мирных граждан.

Депутат заявил, что оппозиция подменяет честную борьбу силовым давлением

Еще один депутат Виталий Милонов заявил, что подобные мероприятия носят явно провокационный и незаконный характер. По его мысли, оппозиция подменяет честную борьбу и отстаивание прав силовым давлением, угрожая безопасности.

«По сути, оппозиция хочет взять в заложники стабильность и спокойствие в Москве, чтобы их пустили не мытьем, так катаньем на выборы в Мосгордуму. Все москвичи ждут от полиции, что она оградит их фриков и провокаторов», — подчеркнул Милонов.

Руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов, в свою очередь отметил, что происходящее в столице — не митинг, а попытка организации уличных беспорядков в выходной день. Тех, кто называет себя «несистемной оппозицией», эксперт назвал «маргиналами и вирусами».

Напомним, на незаконном митинге на Тверской провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками. До начала незаконного митинга глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что сотрудники правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Чтобы пресекать незаконные действия провокаторов, на Тверскую улицу направили усиленный наряд полиции.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #оппозиция #митинг #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...