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 «Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской

«Оппозиционеры» за деньги свозили иногородних для создания массовки на Тверской
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
20:01   27 Июля 2019
Россия

Росгвардеец напомнил провокаторам в Москве, чем заканчиваются беспорядки для России

Росгвардеец напомнил провокаторам в Москве, чем заканчиваются беспорядки для России

В субботу, 27 июля, в центре Москвы проходит незаконный митинг оппозиции. Блогер Илья Варламов поинтересовался у росгвардейцев, как они оценивают происходящее сегодня в центре российской столицы.

Один из сотрудников Росгвардии, как сообщает ФАН, прервал молчание и заявил толпе «несогласных», что массовые беспорядки для предыдущего поколения окончились двумя чеченскими военными кампаниями.

«И вот потом такие молодые ребята как они, поехали в Чечню воевать, пока вы, свободомыслящие, сидели и [ягодицы] грели свои», — заявил силовик.

Негодование правоохранителей можно понять: лидеры протеста подготовили ряд серьезных провокаций, представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Провокаторы на митинге распыляют слезоточивый газ, прорывают ограждения, чтобы выбежать на проезжую часть, а также встают в «сцепку» с целью помешать работе полиции.

В свою очередь правоохранители используют все законные средства для пресечения правонарушений в центре столицы.

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Автор: Олег Королев

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