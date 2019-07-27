Росгвардеец напомнил провокаторам в Москве, чем заканчиваются беспорядки для России

В субботу, 27 июля, в центре Москвы проходит незаконный митинг оппозиции. Блогер Илья Варламов поинтересовался у росгвардейцев, как они оценивают происходящее сегодня в центре российской столицы.

Один из сотрудников Росгвардии, как сообщает ФАН, прервал молчание и заявил толпе «несогласных», что массовые беспорядки для предыдущего поколения окончились двумя чеченскими военными кампаниями.

«И вот потом такие молодые ребята как они, поехали в Чечню воевать, пока вы, свободомыслящие, сидели и [ягодицы] грели свои», — заявил силовик.

Негодование правоохранителей можно понять: лидеры протеста подготовили ряд серьезных провокаций, представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Провокаторы на митинге распыляют слезоточивый газ, прорывают ограждения, чтобы выбежать на проезжую часть, а также встают в «сцепку» с целью помешать работе полиции.

В свою очередь правоохранители используют все законные средства для пресечения правонарушений в центре столицы.