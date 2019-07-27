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18:26   27 Июля 2019
Россия

Эксперимент по обмену пластиковых бутылок на проездные метро могут провести в Москве

Эксперимент по обмену пластиковых бутылок на проездные метро могут провести в Москве

Московский метрополитен по примеру римского метро может начать принимать пластиковые бутылки в обмен на проездные билеты.

С таким предложением в субботу выступила председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы Зоя Зотова. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», она предлагает запустить эксперимент, в рамках которого метро в Москве будет принимать у пассажиров пластиковые бутылки в обмен на проездные билеты.

«Учитывая, что у нас с 1 января 2020 года раздельный сбор отходов в Москве будет проводиться активно — будут везде установлены контейнеры, то мне кажется, что в метро, которое является очень распространенным, пользующимся спросом видом транспорта у москвичей, было бы неплохо запустить такой проект», - рассказала Зотова.

Пилотный проект может быть запущен руководством метрополитена на одной или двух станциях, чтобы на практике оценить его перспективность. Что касается бесперспективности, то заранее на провал был обречен незаконный митинг 27 июля, которой пыталась устроить оппозиция у стен мэрии. 

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #метро #общество #проездной

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