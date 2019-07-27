Люди Гудкова сеяли панику, бросая взрывпакеты на незаконном митинге в Москве
Частное охранное предприятие, принадлежащее Гудковым, оказалось причастным к организации провокаций на незаконном митинге в столице. Работники структуры сеяли панику взрывпакетами, чтобы подтолкнуть полицию к агрессивным действиям, передает Nation News.
Ранее сообщалось, что участники незаконной акции перекрыли движение на улице Большая Дмитровка. Кроме того, митингующие пытались прорвать оцепление сотрудников правоохранительных органов и посеять панику в толпе, собравшейся в Столешниковом переулке, бросив в силовиков несколько взрывпакетов.
Сотрудники полиции задержали нарушителей и предприняли необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность москвичей.
Оказалось, что взрывпакеты бросали работники ООО УК ЧОП «Оскордъ-Безопасность», балансодержателем которой сейчас является Владимир Мельников. Однако выгодоприобретателем является семья миллионера Геннадия Гудкова.
По некоторым данным, от агрессивных действий митингующих пострадали восемь сотрудников правоохранительных органов.