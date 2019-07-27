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18:59   27 Июля 2019
Россия

Полицию призвали посмотреть трансляцию «Дождя» с нелегального митинга и наказать «героев»

Полицию призвали посмотреть трансляцию «Дождя» с нелегального митинга и наказать «героев»

Журналист ВГТРК Андрей Медведев, комментируя незаконный митинг, который проходит 27 июля в Москве, отметил, что телеканал «Дождь», который ведет прямую трансляцию с улиц Москвы, заснял ряд серьезных нарушений и провокационных действий.

В частности, на акции «случайно» оказались 14-летние подростки, в сотрудников полиции летели бутылки, а митингующие «в шутку» призывали к вооруженному восстанию.

Кроме того, в какой-то момент за кадром прозвучал голос, который предложил фотографировать лица правоохранителей, чтобы потом составить базу данных. 

«Хочется уточнить, это на самом деле оппозиционный канал? Потому что по каждому пункту это статья УК. Причем с лицами и фиксацией всех высказываний», — отметил Медведев.

По последним данным, сотрудники полиции задержали около 300 нарушителей порядка во время несогласованного митинга. Большинство из задержанных не являются жителями столицы. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #митинг #общество #мосгордума

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