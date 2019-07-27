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18:45   27 Июля 2019
Россия

Омбудсмен встретится с задержанными в Москве несовершеннолетними сторонниками Навального

Омбудсмен встретится с задержанными в Москве несовершеннолетними сторонниками Навального

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович в субботу, 27 июля, прибыл в отдел МВД РФ по району Бутырский, чтобы встретиться с несовершеннолетними, которых задержали в ходе незаконной акции в центре столицы.

«Мне сказали, что там четверо, а может быть и больше несовершеннолетних, нужно понять, действительно ли они что-то нарушили, и разобраться в этом», — цитирует его ТАСС.

Бунимович добавил, что намерен пообщаться с несовершеннолетними и с представителями органов правопорядка.

Ранее сообщалось, что, по оценке МВД, на эту акцию собрались порядка 3,5 тысяч человек. Митингующая в центре Москвы толпа состоит в большинстве из приезжих и журналистов.

Кроме того, как отмечают в соцсетях очевидцы, на несанкционированное мероприятие пришло немалое число несовершеннолентих, которые, как известно являются едва ли не большей частью сторонников скандального блогера Алексея Навального. Сам же активист нередко втягивает детей в подобного рода акции, подвергая их опасности.

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Автор: Марьяна Шульгина
#москва #митинг

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