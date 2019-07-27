Выставка произведений 12 направлений современного искусства открылась в Манеже

Выставка «Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы» открылась в Центральном выставочном центре Манеж в четверг 25 июля 2019 года.

На выставке посетители могут познакомиться с 12 современными направлениями искусства – живописью, графикой, скульптурой, фотографией, мозаикой, стрит-артом, архитектурой, кино, театром, балетом, модой и новыми технологиями. Об этом в субботу сообщает пресс-служба вставки.

«На время выставки «Манеж» станет творческой резиденцией для 12 направлений современного искусства, реализованных в формате студий, - говорится в сообщении, там же отмечается: - Для каждого направления предусмотрена своя «башня»: павильоны курируют одни из ведущих московских культурных институций».

Также в пресс-службе отметили, что в этом году на выставке в интерактивном формате предусмотрено взаимодействие с посетителями – для них художниками, кураторами и преподавателями творческих студий и вузов будут проведены мастер-классы. Также гостей каждый день выставки ждут лекции и показы, практические занятия и обсуждения, экспериментальная лаборатория и создание этюдов.

Образовательная программа начнется с воскресенья 28 июля, вход на нее будет свободным для всех. При этом по субботам и воскресеньям на выставке будет проводится отдельная программа для детей.