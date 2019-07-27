Канделаки заявила, что призывать к беспорядкам проще, чем защищать свое мнение в избиркоме

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки, комментируя сегодняшний незаконный митинг в Москве, отметила, что призывы в соцсетях писать гораздо проще, чем подготовить позицию для защиты перед профессионалами в суде или Мосгоризбиркоме.

Она отметила, что постов в Telegrame, которые касались акции протеста и содержали призывы выходить на улицы, было опубликовано значительно больше, чем в итоге вышло людей.

«Я не верю, что лидеры нынешнего протеста, дежурно сдавшиеся под арест, не понимали бессмысленность давления улицы», — добавила Канделаки.

По ее словам, бессмысленно спрашивать Алексея Навального и его соратников, чего они хотели этим митингом добиться, поскольку очевидно, что «цель их агитации не в конструктивных изменениях избирательной системы».

Напомним, по последним данным, около 295 человек задержаны в ходе несанкционированной акции протеста. Многие из задержанных не являются жителями столицы. Митинг организовали «независимые» кандидаты в Мосгордуму после того, как некоторым из них отказали в регистрации из-за большого количества бракованных подписей. Речь идет о Любови Соболь, Дмитрии Гудкове, Иване Жданове, Илье Яшине.