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17:51   27 Июля 2019
Россия

Член СПЧ высоко оценивает действия полиции и Росгвардии на незаконной акции в Москве

Член СПЧ высоко оценивает действия полиции и Росгвардии на незаконной акции в Москве

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов считает, в что в ходе несогласованной акции в Москве стражи порядка действовали исключительно в рамках закона. Его слова в субботу приводит REGNUM.

«Работу полиции по правовому сопровождению несогласованного митинга в Москве можно оценить на очень высоком уровне. Особенно это корректные и грамотные действия полицейских и Росгаврдии перед началом митинга по обеспечению именно прав граждан в широком смысле этого слова», — сказал правозащитник.

Он отметил, что речь идет не только о правах собравшихся, но и о правах москвичей на нормальную спокойную жизнь в центре города. Борис добавил, что задержания перед началом несогласованного мероприятия были производились исключительно в рамках неподчинении законным требованиям, когда люди пытались выходить на проезжую часть или препятствовали работе полиции. 

«Большую часть людей отпустили, просто проверив документы», — подчеркнул он.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг #полиция #спч

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