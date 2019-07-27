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«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
17:30   27 Июля 2019
Весь мир

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

Лидер «Народного фронта за возрождение ЦАР» Нурредин Адам заявил, что группировка окончательно отказалась от ведения боевых действий.

Адам отметил, что власти страны продемонстрировали свою добросовестность в отношении населения северо-восточных территорий ЦАР. Правительство приняло конкретные действия, что привело к немедленному и полному прекращению боевых действий, а также любых форм вооруженного насилия со стороны FPRC.

Кроме того, Адам напомнил о необходимости соблюдать положения Хартумского соглашения. Он призвал власти ЦАР как можно быстрее осуществить этот процесс, а мировое сообщество поддержать его.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия намерена выйти на новый уровень сотрудничества с государствами Африки.

Несколько месяцев назад в столице Судана городе Хартуме при посредничестве России прошли переговоры лидера ЦАР Туадеры Фостен-Арканжа и членов местных вооруженных группировок. Переговоры завершились подписанием мирного соглашения, которое ознаменовало завершение многолетнего конфликта в ЦАР.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #африка #хартум #цар

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