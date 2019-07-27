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 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

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«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

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 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
17:45   27 Июля 2019
Россия

Концерт-посвящение Александре Пахмутовой пройдет в Москве 28 июля

Концерт-посвящение Александре Пахмутовой пройдет в Москве 28 июля

Композитора Александру Пахмутову, которая в ноябре 2019 года отметит 90-летний юбилей. Поздравят солисты Большого театра и «Геликон-оперы», которые в воскресенье 20 июля проведут концерт на летней сцене в Ботаническом саду МГУ.

Концерт начнется в 20.00. Зрители услышат любимые композиции Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова, и известные песни Микаэла Таривердиева, Тихона Хренникова и Матвея Блатера.

С поздравлениями в адрес юбиляра выступит солист Большого театра Станислав Мостовой и солисты «Геликон-оперы» Константин Бржинский и Вера Кононова.

Народная артистка СССР Александра Пахмутова является автором более 400 песен, в том числе таких популярных как «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» «Нежность» и многих других.

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Автор: Александр Люблинский
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