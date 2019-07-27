Симоньян предупредила использующих взрывпакеты на митинге, что их посадят

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что участники незаконного митинга в центре Москвы пробивают себе путь к столичной мэрии при помощи взрывпакетов. Она также подчеркнула, что за такие действия можно оказаться за решеткой.

Ранее стало известно, что рядом со зданием мэрии в Москве митингующие избили сотрудника правоохранительных органов, закидали ОМОН закидал пустыми бутылками полицию и прорвали оцепление. Кроме того, поступала информация о том, что провокаторы на митинге на Тверской улице опрокинули забор и атаковали правоохранителя, бросив неизвестным предметов в его шлем.

О незаконности митинга неоднократно предупреждал столичный главк МВД РФ. Его глава генерал-лейтенант Олег Баранов подчеркивал, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы обеспечить охрану правопорядка.