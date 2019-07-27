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 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

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17:15   27 Июля 2019
Россия

Симоньян предупредила использующих взрывпакеты на митинге, что их посадят

Симоньян предупредила использующих взрывпакеты на митинге, что их посадят

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что участники незаконного митинга в центре Москвы пробивают себе путь к столичной мэрии при помощи взрывпакетов. Она также подчеркнула, что за такие действия можно оказаться за решеткой.

Ранее стало известно, что рядом со зданием мэрии в Москве митингующие избили сотрудника правоохранительных органов, закидали ОМОН закидал пустыми бутылками полицию и прорвали оцепление. Кроме того, поступала информация о том, что провокаторы на митинге на Тверской улице опрокинули забор и атаковали правоохранителя, бросив неизвестным предметов в его шлем.

О незаконности митинга неоднократно предупреждал столичный главк МВД РФ. Его глава генерал-лейтенант Олег Баранов подчеркивал, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы обеспечить охрану правопорядка.

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Автор: Ульяна Гербер
#москва #митинг

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