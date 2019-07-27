Соловьев считает, что никакого «мирного протеста» в Москве не планировалось

Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал в своем Telegram-канале несанкционированный митинг, который проходит в субботу, 27 июля, в центре Москвы. Он подчеркнул, что без уголовных дел не обойдется.

«Вот и все. Никаких иллюзий. Никакого «мирного протеста» и не планировалось. У кого-то еще остались сомнения в истинных намерениях «оппов»?», — сказал Соловьев.

Он также отметил, что подобные действия против сотрудников правопорядка не должны остаться без последствий.

Напомним, по последним данным, около 295 человек задержаны в ходе несанкционированной акции протеста. Многие из задержанных не являются жителями столицы. Митинг организовали «независимые» кандидаты в Мосгордуму после того, как некоторым из них отказали в регистрации из-за большого количества бракованных подписей. Речь идет о Любови Соболь, Дмитрии Гудкове, Иване Жданове, Илье Яшине.