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Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

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 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
17:18   27 Июля 2019
Россия

Автобусы на 30 московских маршрутах оснастили валидатормаи нового образца

Автобусы на 30 московских маршрутах оснастили валидатормаи нового образца

Система бесконтактной оплаты проезда при помощи мобильных устройств и банковских карт появились в автобусах на 30 маршрутах в северо-восточной части Москвы.

Об этом в субботу 27 июля сообщается в мобильном приложении Правительства Москвы – «Активный гражданин».

Там же отмечается, что при бесконтактной оплате проезда при помощи валидаторов нового образца проезд в автобусе обойдется на 13 рублей дешевле, чем, если купить билет у водителя.

Движение по Тверской 27 июля было ограничено, в том числе доля транспорта. Оппозиция пыталась провести у мэрии незаконный митинг. 

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #транспорт #общество

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