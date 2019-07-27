Автобусы на 30 московских маршрутах оснастили валидатормаи нового образца

Система бесконтактной оплаты проезда при помощи мобильных устройств и банковских карт появились в автобусах на 30 маршрутах в северо-восточной части Москвы.

Об этом в субботу 27 июля сообщается в мобильном приложении Правительства Москвы – «Активный гражданин».

Там же отмечается, что при бесконтактной оплате проезда при помощи валидаторов нового образца проезд в автобусе обойдется на 13 рублей дешевле, чем, если купить билет у водителя.

Движение по Тверской 27 июля было ограничено, в том числе доля транспорта. Оппозиция пыталась провести у мэрии незаконный митинг.