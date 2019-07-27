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 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
16:49   27 Июля 2019
Россия

Около 800 московских дворов благоустроили по программе «Мой район»

Около 800 московских дворов благоустроили по программе «Мой район»

Пока оппозиция пытается устроить очередной незаконный митинг в Москве, столичные специалисты в рамках реализации программы «Мой район» благоустроили уже порядка 800 дворов.

Об этом журналистам рассказал заместитель московского мэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, в текущем году  в столице будет приведено в порядок около 1200 крупных объектов, и это первый раз в истории Москвы, когда одновременно ремонтируется такое большое количество территорий.

«Около трех тысяч дворов сейчас находятся в работе и уже более 800 отремонтировано», - уточнил Бирюков.

Также он добавил, что к настоящему моменту выполнено около 45% работ, связанных с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Особое внимание, по словам заммэра, уделяется состоянию дождевой канализации.

 

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #общество #благоустройство

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