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Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
17:00   27 Июля 2019
Россия

Полиция задержала Янкаускаса за подстрекательство к массовым беспорядкам в Москве

Полиция задержала Янкаускаса за подстрекательство к массовым беспорядкам в Москве

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас, которому ранее отказали в регистрации на выборах, задержан в столице во время незаконного митинга, который устроила оппозиция в субботу, 27 июля.

Ранее сообщалось о задержании других кандидатов — Любови Соболь и Дмитрия Гудкова  — за призывы участвовать в несанкционированной акции протеста.

Мосгоризбирком не допустил Янкаускаса к выборам из-за большого количества недействительных подписей. Это не единственный «независимый» кандидат, который получил отказ. В компании Янкаускаса также оказались Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #митинг #мосгордума #янкаускас

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