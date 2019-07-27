Полиция задержала Янкаускаса за подстрекательство к массовым беспорядкам в Москве

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас, которому ранее отказали в регистрации на выборах, задержан в столице во время незаконного митинга, который устроила оппозиция в субботу, 27 июля.

Ранее сообщалось о задержании других кандидатов — Любови Соболь и Дмитрия Гудкова — за призывы участвовать в несанкционированной акции протеста.

Мосгоризбирком не допустил Янкаускаса к выборам из-за большого количества недействительных подписей. Это не единственный «независимый» кандидат, который получил отказ. В компании Янкаускаса также оказались Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин.