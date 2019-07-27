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 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

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«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

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 Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США
16:44   27 Июля 2019
Россия

Организаторы незаконного митинга были заинтересованы в беспорядках, считают правозащитники

Организаторы незаконного митинга были заинтересованы в беспорядках, считают правозащитники

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод уверен, что организаторы незаконного митинга в Москве заинтересованы в провокациях.

По его мнению, те, кто стоит за акцией, не обеспечили безопасность своих сторонников и обычных граждан, а также были заинтересованы в беспорядках и столкновениях с полицией.

Ранее сообщалось, что рядом со зданием мэрии в Москве митингующие избили сотрудника правоохранительных органов. 

В преддверии несогласованной акции ГУ МВД России по столице неоднократно предупреждало граждан о незаконном характере мероприятия. Также отмечалось, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы охранять порядок в центре Москвы.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг #спч

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