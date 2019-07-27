Организаторы незаконного митинга были заинтересованы в беспорядках, считают правозащитники

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод уверен, что организаторы незаконного митинга в Москве заинтересованы в провокациях.

По его мнению, те, кто стоит за акцией, не обеспечили безопасность своих сторонников и обычных граждан, а также были заинтересованы в беспорядках и столкновениях с полицией.

Ранее сообщалось, что рядом со зданием мэрии в Москве митингующие избили сотрудника правоохранительных органов.

В преддверии несогласованной акции ГУ МВД России по столице неоднократно предупреждало граждан о незаконном характере мероприятия. Также отмечалось, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы охранять порядок в центре Москвы.