Кубок мира по баскетболу представят 1 августа в Москве

В рамках глобального турне кубка мира по баскетболу торжественное мероприятие состоится в московском парке Зарядье 1 августа. Об этом 27 июля, в день незаконного митинга на Тверской, сообщает Чемпионат.ру.

Перед тем, как трофей отправят в Китай, где и пройдет чемпионат мира по баскетболу, кубок презентуют в различных странах. Сейчас настала очередь России. После кубок отправят в Китай.

Таким образом Россия станет уже 24-й страной, которая входит в турне. Изначально тур стартовал в Пекине ещё 23 мая, за сто дней до начала турнира. Завершится путешествие в восьми городах, в которых будут проходить игры.

Мероприятие начнется в 11.00 в Большом Амфитеатре парка Зарядье. Организаторы обещают конкурсы с призами. Кроме того, в 12.00 начнется главная церемония с участием президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко и почетных гостей.