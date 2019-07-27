«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

В то время, пока на Тверской оппозиция тщетно пытается устроить митинг, праздник еды «Бургерфест», приуроченный к Международном дню гамбургера, стартовал в субботу 27 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького.

Для гостей фестиваля открыты 10 фуд-траков и 30 ресторанных шале, в меню которых бургеры с котлетами из свинины и говядины, с мраморной говядиной, креветками и другими начинками.

Помимо гастрономической программы, посетителей «Бургерфеста» ждет также программа концертная, в рамках которой до самого вечера будут выступать такие популярные артисты как DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, Mot и другие исполнители.