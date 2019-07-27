Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

 Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов

Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

 Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей
«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

 Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов

Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

 Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей
16:30   27 Июля 2019
Россия

«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

В то время, пока на Тверской оппозиция тщетно пытается устроить митинг, праздник еды «Бургерфест», приуроченный к Международном дню гамбургера, стартовал в субботу 27 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького.

Для гостей фестиваля открыты 10 фуд-траков и 30 ресторанных шале, в меню которых бургеры с котлетами из свинины и говядины, с мраморной говядиной, креветками и другими начинками.

Помимо гастрономической программы, посетителей «Бургерфеста» ждет также программа концертная, в рамках которой до самого вечера будут выступать такие популярные артисты как DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, Mot и другие исполнители.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...