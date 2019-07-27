Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов

В незаконном митинге в центре Москвы приняли участие около 3500 человек. Об этом в субботу, 27 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. Отмечается, что из них порядка 700 человек являются представителями прессы и блогерами, заранее уведомившими о своем участии в акции.

Помимо этого, большее число задержанных на Тверской провокаторов не имеют московской прописки. Речь идет о 295 гражданах, которые жителями столицы не являются.

Главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что около 2000 из 2500 митингующих не являются жителями столицы или области.

Перед незаконной акцией глава ГУ Министерства внутренних дел РФ по Москве Олег Баранов заметил, что полиция предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и гарантии общественного порядка. Кроме того, он предупредил об угрозе штрафа или ареста для тех, кто организовывает подобные мероприятия.