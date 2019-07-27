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Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов
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16:03   27 Июля 2019
Россия

Озверевшие хулиганы избили полицейского у здания мэрии Москвы

Озверевшие хулиганы избили полицейского у здания мэрии Москвы

Рядом со зданием мэрии в Москве митингующие избили полицейского. Об этом в своем Telegram-канале сообщает в субботу, 27 июля, политолог Армен Гаспарян. Также, по его словам, провокаторы закидали ОМОН пустыми бутылками и прорвали оцепление. 

Ранее сообщалось, что участники незаконного митинга на Тверской опрокинули забор и напали на полицейского, бросив неустановленный предмет в шлем сотрудника правоохранительных органов. 

ГУ МВД России по столице не раз предупреждало граждан о незаконности митинга, призывая не выходить на несанкционированную акцию в целях безопасности. Глава столичного главка генерал-лейтенант Олег Баранов подчеркивал, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы охранять порядок в ходе акции.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг #полиция

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