Рядом со зданием мэрии в Москве митингующие избили полицейского. Об этом в своем Telegram-канале сообщает в субботу, 27 июля, политолог Армен Гаспарян. Также, по его словам, провокаторы закидали ОМОН пустыми бутылками и прорвали оцепление.

Ранее сообщалось, что участники незаконного митинга на Тверской опрокинули забор и напали на полицейского, бросив неустановленный предмет в шлем сотрудника правоохранительных органов.

ГУ МВД России по столице не раз предупреждало граждан о незаконности митинга, призывая не выходить на несанкционированную акцию в целях безопасности. Глава столичного главка генерал-лейтенант Олег Баранов подчеркивал, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы охранять порядок в ходе акции.